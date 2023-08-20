Abone Ol

AB’den Rusya’ya kınama

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği ve 7 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AB’den Rusya’ya kınama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Çernigiv kentinde bir üniversite ve tiyatroyu hedef alan, “en az 7 sivilin” hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Rus saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

UKRAYNA’YA DESTEK AÇIKLAMASI

Borrell, AB’nin başından beri olduğu gibi Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya’nın, dün, Ukrayna’nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirilmişti. (AA)

Putin'i kızdıracak karar: Savaşın seyri değişebilirİlginizi ÇekebilirPutin'i kızdıracak karar: Savaşın seyri değişebilirRusya yine Ukrayna'yı vurdu, 3 günlük yas ilan edildiİlginizi ÇekebilirRusya yine Ukrayna'yı vurdu, 3 günlük yas ilan edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam