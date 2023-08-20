AB’den Rusya’ya kınama

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği ve 7 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Çernigiv kentinde bir üniversite ve tiyatroyu hedef alan, “en az 7 sivilin” hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Rus saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

UKRAYNA’YA DESTEK AÇIKLAMASI

Borrell, AB’nin başından beri olduğu gibi Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya’nın, dün, Ukrayna’nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirilmişti. (AA)

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