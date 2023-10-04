AP’den tasarı: Havada bagaj kuralları değişecek

Avrupa ülkelerinde hava yolu seyahatlerinde firmaların farklı bagaj uygulamalarının tek tipleştirilmesine yönelik tavsiye niteliği taşıyan karar tasarısı Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.

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Standart boyut

Avrupa Parlamentosu (AP), havayolu şirketlerinin kabin bagaj kurallarının tek tipleştirilmesine yönelik tavsiye niteliği taşıyan karar tasarısını kabul etti.

Strazburg’da yapılan AP Genel Kurul oturumunda kabul edilen tasarıda, bagaj boyutları ve fiyatlandırma konusunda tek bir kurala ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tasarıda, vatandaşların havayolculuklarında bagajlarına ilişkin farklı kurallardan rahatsız olduğu ve bu konuda AB mevzuatları çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

El bagajlarına ilişkin farklı kuralların havayollarında gizli ücretlendirmeye neden olduğu ve fiyat karşılaştırması yapmayı zorlaştırdığı ifade edilen tasarıda, kural uyumsuzluğunun özellikle farklı havayolu şirketleri arasında aktarma yapan yolcuları etkilediğine işaret edildi.

Tasarıda, Komisyon’un AB hava hizmetleri mevzuatını gözden geçirirken Avrupa Adalet Divanı’nın ilgili kararlarını tam olarak uygulaması gerektiği de hatırlatıldı.

KOLTUK BELİRLEME ÜCRETİ

Avrupa Adalet Divanı’nın daha önce el bagajının ağırlık ve boyutları açısından makul gereklilikleri karşılaması, el bagajı için ek ücret talep edilemeyeceği yönünde karar aldığının anımsatıldığı tasarıda, yeni mevzuatın koltuk belirleme ücretleri gibi diğer gizli maliyetleri de göz önüne alarak hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.

AB, havayolu şirketlerinin kabin bagaj kurallarının tek tipleştirilmesiyle yolcuların kafa karışıklığının giderilmesini ve gizli ücretlendirmenin önüne geçilmesini hedefliyor. (AA)

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