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AB’den Türkiye seçimleri sonrasında çağrı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:05 - 16 Mayıs 2023 Güncellenme:
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AB’den Türkiye seçimleri sonrasında çağrı

Avrupa Birliği’nin (AB) dışişlerinden sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell, bütün dünyanın yakından takip ettiği seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Borrell, Türkiye’deki seçim sürecinde Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi çağrısını yaptı. Borrell yaptığı açıklamada, “AGİT Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve AB Konseyi’nin ön bulgularını ve sonuçlarını dikkate alıyoruz ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz” dedi.

Borrell, “AB, eşit şartlara sahip bir ortamda şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere olan ihtiyaca en üst düzeyde önem veriyor” dedi.

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