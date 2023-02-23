AB’den Ukrayna’ya savaşın 1. yıl dönümünde destek sözü

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya savaşın 1. yıl dönümünde desteği sonuna kadar sürdürme sözü verdi.

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Birliğe üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, AB’nin Ukrayna’yı siyasi, ekonomik ve hızlı ortak alımlar yolu dahil olmak üzere askeri olarak desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna’nın yeniden inşasının da destekleneceği, bunun için AB yasalarıyla uluslararası hukuka uygun şekilde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için çaba gösterileceği bildirildi.

Rusya’ya baskının artırılacağı ifade edilen açıklamada, bu amaçla Rusya’ya karşı 10. yaptırım paketinin kabul edileceği, AB yaptırımlarını delenlere karşı adım atılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin barış formülünü destekliyoruz. Uluslararası ortaklarla birlikte Ukrayna’nın üstün gelmesini, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve barışın yeniden tesis edilmesini, Ukrayna’nın yeniden inşasını ve adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. O güne kadar ise durmayacağız.” ifadesine yer verildi.

AB BİNALARI, UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Savaşın birinci yıl dönümü nedeniyle Ukrayna’ya destek ve dayanışma sergilemek için AB’nin Brüksel’de bulunan binaları, Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binalarına sarı ve mavi renkli ışıklar yansıtılarak, Ukrayna bayrağı görselleri oluşturuldu.

Bazı Ukraynalılar da savaşta hayatını kaybeden çocuklar için AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı’na mumlar ve oyuncaklar bırakarak anma töreni düzenledi, kaçırılan Ukraynalı çocuklar için de temsili olarak nöbet tuttu. (AA)

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