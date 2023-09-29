AB’den üye ülkelere para desteği kararı

AB, aday ülkelere nakit desteği ve piyasa erişimi sağlamayı değerlendiriyor. AB üyeliği için aday statüsündeki ülkeler arasında Türkiye de var.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu, aday ülkelere üyelik hazırlıklarını hızlandırmaları için nakit desteği ve AB piyasalarına erişim sağlamayı teklif edeceğini açıkladı.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları arasında İspanya’nın Murcia kasabasında gerçekleşen görüşmelerde 5 ve 6 Ekim tarihlerinde yapılacak AB zirvesinin temelleri atıldı. AB’de dönüşümlü yürütülen başkanlığı şu an elinde bulunduran İspanya’nın Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Genişleme, birliğin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlardan biri. Genişlemeye hazır olmalıyız” dedi.

Şu anda AB üyeliği için aday ülke statüsünde olan ülkeler Türkiye, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan. Gürcistan ve Kosova ise potansiyel aday statüsüne sahip.

AB’de genişlemeden sorumlu bakan Oliver Varhelyi, basın toplantısında AB’nin iç reformları aday ülkeler tarafından karmaşık AB kriterlerine ulaşmak üzere yaptıkları hazırlıklara paralel hale getireceğini söyledi. Varhelyi, Avrupa Komisyonu’nun aday ülkelerin reformları daha hızlı tamamlamalarına destek olmak için gelecek iki hafta içerisinde ek nakit destek ve AB piyasalarına erişim sağlamak adımlarının da bulunduğu bir paket açıklayacağını ifade etti.

AB’nin iç hazırlıkları konusunda görüşmelere kılavuzluk eden raporda AB’nin 2030’a kadar daha fazla ülkeyi üye olarak kabul edebilmesi için karar alma ve finansman süreçlerinin köklü bir şekilde elden geçirilmesi yönünde çağrı bulunuyor. (Reuters)