ABD’li bilim insanı Türkiye’deki mağarada mahsur kaldı

Taşeli'nde incelemelerde bulunan ABD'li bilim insanı Mark Dickey, Türkiye-ABD hattında panik yarattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taşeli platosunda bulunan Türkiye’nin en derin 3’üncü mağarası olan Morca Düdeni’nde rahatsızlanan Mark Dickey’nin kurtarılması için operasyon günlerdir devam ediyor… Pazartesi günü Dickey’nin mahsur kaldığı belirtilirken çalışmalar sürüyor.

Operasyona 150 kurtarma ekibinin katıldığı belirtilirken, ABD medyasında yer alan haberlerde bu kurtarma çalışmasının “Dünyanın en büyük mağara kurtarma operasyonu” olduğu belirtildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun paylaşımlarını duyuran ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’deki haberde, kurtarma operasyonunun 1276 metre derinlikte olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, Dickey’nin 1120 metre derinlikte rahatsızlandığı ve 1040 metre derinlikteki merkez kamp alanına taşındığı belirtildi. Mağaranın derin ve dar olması sebebiyle kurtarma operasyonunun birkaç gün sürebileceği duyurulurken, uzmanların Dickey’nin sedye ile çıkarılıp çıkarılmamasını tartıştığı da kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarına Türk ekiplerin yanı sıra Macar, İtalyan, Hırvat ve ABD’li ekiplerin de dahil olduğu belirtildi. Macar Mağara Kurtarma Ekibi, Dickey’nin mide kanaması geçirdiğini duyurdu. Dickey’e 6 ünite kan verildiği ve durumunun şu an stabil olduğu kaydedildi.

Yetkililer sağlıklı ve deneyimli bir kişinin ideal şartlarda bu mağaradan tek başına geçmesinin 15 saat olduğuna da dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Ukrayna'yı karıştıran olay: Türkiye'den satın alınan askeri montlarda usulsüzlük çıktı

İlginizi Çekebilir Sel felaketinde kan donduran görüntü: Sular altında kalan köyde can pazarı

İlginizi Çekebilir Korkunç olay: Feribota binmek isteyen yolcuyu ölüme ittiler

İlginizi Çekebilir Doğumda rezalet: Cerrahi aleti karnında unuttular