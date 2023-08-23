ABD’li komutandan PKK/YPG işgalindeki bölgeye ziyaret

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamp bölgesini ziyaret etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin IŞİD’li teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Kurilla’nın, 21 Ağustos’ta Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdiği ve belirtilen iki kampa gittiği aktarıldı. Kurilla’nın, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğüne işaret edilen açıklamada, CENTCOM Komutanı’nın buradaki “insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini” denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Kurilla’nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

CENTCOM Komutanı’nın, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla’nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirildi.

PKK/YPG, Haseke ilinde yer alan Hol ve Roj kamplarında, Deyrizor’daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor. Kamplarda, örgütün alıkoyduğu çoğu sivil on binlerce kişi insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı’nda bunun birkaç katı kişinin tutulduğunu ve insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler Kamışlı'da tatbikat yaptı