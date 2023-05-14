Abone Ol

ABD’li siyasetçi Bernie Sanders’dan seçim mesajı

14 Mayıs seçimleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders da Twitter'daki son paylaşımında Türkiye'deki seçime odaklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’li siyasetçi Bernie Sanders’dan seçim mesajı

14 Mayıs seçimleri Türkiye'de olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da gündemde. Pek çok haber ajansı, medya kuruluşu Türkiye’deki seçim ortamını, sonrasında yaşanabilecekleri yorumlarken, üst düzey politikacılar da demeçler verip öngörülerini paylaştı. Son olarak da Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders birkaç saat önce Twitter’da yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ABD’li senatör, yazdığı tweet ile Türkiye’deki seçimlere dikkat çekerken, ilk kez oy verecek gençlerin önemini vurguladı.

Sanders, şunları yazdı: “Türkiye yarın belirleyici bir seçime gidecek. 5 milyondan fazla genç ilk kez oy kullanarak ülkelerinin geleceğine ve Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının devam edip etmeyeceğine karar verme şansı yakalayacak.”

Sanders’ın tweet’i bir milyona yakın görüntüleme ile retweet ve beğeni ve tweet’e yorum gibi etkileşimler aldı.

Seçim heyecanı başladı.... Türkiye sandık başındaİlginizi ÇekebilirSeçim heyecanı başladı.... Türkiye sandık başındaABD'li beş bankadan seçim ve dolar tahminiİlginizi ÇekebilirABD'li beş bankadan seçim ve dolar tahminiBeyaz Saray'dan 14 Mayıs seçimleri açıklamasıİlginizi ÇekebilirBeyaz Saray'dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam