ABD’li siyasetçi Bernie Sanders’dan seçim mesajı

14 Mayıs seçimleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders da Twitter'daki son paylaşımında Türkiye'deki seçime odaklandı.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs seçimleri Türkiye'de olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da gündemde. Pek çok haber ajansı, medya kuruluşu Türkiye’deki seçim ortamını, sonrasında yaşanabilecekleri yorumlarken, üst düzey politikacılar da demeçler verip öngörülerini paylaştı. Son olarak da Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders birkaç saat önce Twitter’da yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ABD’li senatör, yazdığı tweet ile Türkiye’deki seçimlere dikkat çekerken, ilk kez oy verecek gençlerin önemini vurguladı.

Sanders, şunları yazdı: “Türkiye yarın belirleyici bir seçime gidecek. 5 milyondan fazla genç ilk kez oy kullanarak ülkelerinin geleceğine ve Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının devam edip etmeyeceğine karar verme şansı yakalayacak.”

Sanders’ın tweet’i bir milyona yakın görüntüleme ile retweet ve beğeni ve tweet’e yorum gibi etkileşimler aldı.

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