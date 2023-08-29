ABD’li siyasetçilerden Suriyelilere mesaj: Köylerinize gitmenizi istiyoruz

Hafta sonu, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen 3 ABD'li Kongre üyesinin açıklamaları Amerikan medyasında yer aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçiler French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald, hafta sonu Türkiye üzerinden Suriye’ye giderek bazı temaslarda bulundu. Daha uzun bir görüşme trafiği planlayan fakat ABD Dışişleri Bakanlığı’nın güvenlik kaygıları sebebiyle kısa kestiği ziyaretin yansımalarını Amerikan medyası paylaştı.

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Türkiye sınırına yarım saat mesafedeki bölgelerde temaslarda bulunan ABD’li siyasetçilerden Hill, “Biden yönetimi Suriye hükümetiyle ilişkilerin normalleşmesine karşıydı ve bölgedeki partnerlerini de bu konuda uyardı. Fakat bu gerçekleşti” diyerek Mayıs ayında Suriye’nin yeniden Arap Birliği’ne dahil olduğunu hatırlattı. Hill, “Amerika’nın etkisini gerçek bir değişim için nasıl kullanabiliriz” dedi.

Suriye temasları sonrasında Türkiye’ye dönen ABD’li yetkililerin açıklamalarını da Washington Post paylaştı. Washington Post’un haberinde, Hill’in etkinlikte bir konuşma yaptığına dikkat çekildi.

Hill konuşmasında, “Suriye halkının Washington DC’de arkadaşı olduğunu bilin. Biz Suriyelilerin köylerine dönmesini istiyoruz” dedi.

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