ABD’li uzmanlar ‘Buraya dikkat’ dedi, bölge iki defa sallandı

Türkiye, 6 Şubat depremleri sonrası İstanbul'da beklenen depremi konuşurken ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları başka bir yere dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD’li bilim insanlarının “Bir sonraki deprem burada olabilir” dediği Malatya’nın Pütürge ilçesi bugün iki defa sallandı.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pütürge fayının kırılmadığına dikkat çekildi. Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) öncülüğünde yürütülen çalışma bilimsel Seismica dergisinde yayınlandı.

Çalışmaya katılan bilim insanları sürtünmenin yoğunlaşması durumunda Malatya yakınlarında 6,8 büyüklüğünde bir depremin tetiklenebileceği uyarısında bulundu. Jeofizikçi Sylvian Barbot’un öncülüğünde yürütülen çalışmada uzaktan algılama kullanılarak 6 Şubat’taki büyük depremler belgelendi.

Barbot “Neye karşı hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda biraz daha bilgi sahibi olduk. Zamanlamasını bilmiyoruz ama nerede olabileceğini biliyoruz” dedi.

‘PÜTÜRGE’DE KAYMA YOK’

Büyük depremler tektonik plakaların kaymasından dolayı meydana geliyor. Yerkabuğunun ağır hareket eden parçaları olan plakalar birbirine baskı yapıyor ve on yıllar, yüzyıllar hatta daha uzun süreler boyunca yavaş yavaş güç birikimine yol açıyor. Plakalar sonunda kaydığında enerji açığa çıkıyor ve dalgalar halinde yerkabuğuna ulaşıyor.

Çalışmaya göre Malatya’nın Pütürge ilçesinin altındaki fay hattında çok sayıda sismik aktivite görüldü ancak kayma meydana gelmedi. Araştırmacılar bunun fayın kilitlendiği ya da sıkıştığı ve gelecekte kayma olasılığı olduğu anlamına geldiğini belirtiyor.

Bardot bu bilgiler ışığında öncelikle yerel halkın hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi. Çalışmada “Ana şok için, yırtılma yayılımı Doğu Anadolu fayının dağınık sonlanmasında güneye doğru durmuş ve 2020 yılında 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Pütürge segmentine doğru kuzeye doğru daralarak potansiyel bir sismik boşluğu vurgulamıştır. Bu olaylar, olgunlaşmamış fay sistemlerinin yüksek sismik potansiyelinin altını çizmektedir” denildi.

PÜTÜRGE’DE KORKUTAN DEPREMLER

Bu çalışmanın yayınlanmasının hemen ardından bugün Pütürge’de yaşanan iki ayrı deprem korku yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yer yüzeyinin 5 km. altındaki tabakada saat 13.51’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8, merkez üssünü ise Pütürge- Arıtoprak olarak açıkladı.

İkinci deprem, saat 13.54’te aynı derinlikte ve bu kez Pütürge- Çayköy merkezli oldu. Bu depremin büyüklüğünü de Kandilli Rasathanesi 3,4 olarak duyurdu.

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