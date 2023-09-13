Dünyanın dikkatle izlediği buluşma… Putin-Kim görüşmesinde balistik füzeler ateşlendi

Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in Batı dünyasında endişeyle takip edilen görüşmesi sırasında Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir süredir beklenen ve Batı dünyasında endişe yaratan görüşmesi gerçekleşti.

Rusya’ya özel trenle giden Kim, bugün ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki uzay istasyonu Vostochny Cosmodrome’da Putin’le bir araya geldi.

Görüşme sırasında Kuzey Kore’nin iki balistik füze fırlatması dikkat çekti.

Putin, Kim’i “Sizi gördüğüme sevindim” diye karşılarken çevirmen aracılığıyla konuşan Kuzey Kore lideri de Putin’e daveti için teşekkür etti.

Birlikte tesisi gezen iki lider incelemelerde bulundu. Kim’in ekibinde Kuzey Kore’nin silah ve mühimmatlardan sorumlu askeri yetkilisinin bulunması dikkatlerden kaçmadı.



Putin görüşme sırasında Kuzey Kore’nin uydu geliştirmesine yardımcı olacaklarını açıkladı.

Art arda füze denemeleriyle son dönemde dikkat çeken Kuzey Kore ve Ukrayna savaşı sırasında nükleer füzelerini savaş konumuna getiren Rusya’nın zirvesi Batı’da yakından takip ediliyor. Batılı ülkeler, Rusya ve Kuzey Kore’nin görüşmede BM kararlarına aykırı olarak silah ticareti ve savunma iş birliği konusunda anlaşabileceğini düşünüyor.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah satacağına inanırken iki ülke daha önce bu iddiaları reddetmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise iki liderin görüşmesindeki “hassas” konuları kamuoyuna açıklamayacaklarını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim, 12 yıllık iktidarında sadece 7 defa yurt dışına gitmişti.

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