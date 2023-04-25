ABD’nin eski Ankara Büyükelçisinden Türkiye seçimleriyle ilgili ayrıntılı yorum

Son yıllarda Washington-Ankara hattında yaşanan gerilimlerin önemli bir bölümüne yakından tanıklık eden isimlerden biri olan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri, ABD'de de yakından izleniyor.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı. 2019 Ağustos ayından şu anki Büyükelçi Jeff Flake'in göreve başladığı 2022 Ocak ayına kadar Türkiye'de büyükelçilik koltuğunda oturan Satterfield, 1950'den bu yana “çağdaş Türkiye tarihindeki en belirleyici seçimin yapılacağını” söyledi.

‘TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL KONUMUNU ETKİLEYECEK’

“Türklerin tam ve eksiksiz gelişen bir demokraside yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz” diyen Satterfield, “Bu seçimler Türkiye’nin ekonomik geleceğini ve Türk halkının refahını belirleyecek. Türkiye’nin hem bölgedeki hem de ötesindeki statüsünü ve bir NATO ortağı olarak konumunu da etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Eski Büyükelçi Satterfield, “Türkiye’de seçim süreçlerine ilişkin siyasi coşku ve katılım düzeyi, Avrupa standartlarına göre bile her zaman son derece yüksek olmuştur. Türkler ülkelerinin demokratik kurumlarına katılmak istiyorlar ve bunu son 10 yılda bu özgürlükleri, bu demokratik kurumları kısıtlamak ve çarpıtmak için aşamalı olarak atılan adımlara rağmen yapıyorlar. Önümüzdeki seçimlerin Türk halkının görüşlerini gerçekten yansıtan bir sonuç vereceğine gerçekten inanıyorum” dedi.

DEMOKRASİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

VOA Türkçe’nin “Özellikle seçimler bağlamında Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının durumunu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna Satterfield, AKP iktidarında artan otoriterleşmeye dikkat çekerek yanıt verdi: “ABD hükümeti, Türkiye’de son 10 yılda ekonomi dahil kamusal yaşamın tüm alanlarında otoritenin merkezileşmesi yoluyla artan otoriterlikten duyduğu kaygıyı ifade etti. Kamusal hayata katılım, ifade özgürlüğü ve grupların örgütlenme kabiliyetleri üzerindeki kısıtlamalara ilişkin endişelerimizi dile getirdik. Önemli siyasi figürlerin haksız yere hapse atılmasından duyduğumuz endişeyi geçmişte başka ülkelerle birlikte paylaştık. Türklerin tam ve eksiksiz gelişen bir demokraside yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz.”

“Türkiye, ABD'nin hayati bir siyasi ortağı” diye konuşan Satterfield, “Hükümet ve cumhurbaşkanı değişirse S-400’ler ve Suriye meselelerinin çözüleceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Açıkçası Suriye ve PKK konusundaki dış sorunlarla ilgili politikanın büyük ölçüde aynı kalacağını düşünüyorum. S-400 konusunda ise bir çözüm bulunabileceği konusunda kesinlikle umutluyuz ve bunun Türkiye’nin ulusal ihtiyaçlarını ve ABD ile NATO’nun gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılabileceği yollar var. Ancak bu konudaki kararı şimdiki hükümete ya da kurulacak yeni hükümete bırakıyorum. Bu konuda spekülasyon yapmak için biraz erken.”

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