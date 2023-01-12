ABD’nin Illinois eyaletinde saldırı silahı satışı yasaklandı

ABD’de Illinois, ülkede saldırı silahlarının satışını veya bulundurulmasını yasaklayan en son eyalet oldu.

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Eyalet meclisinde kabul edilen “Illinois Topluluklarını Koruma Yasası” Vali J.B. Pritzker tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Pritzker, yaptığı açıklamada, “Eyaletimizin sokaklarından en tehlikeli silahların kaldırılmasına yönelik taahhüdü bugün yerine getirerek, ülkedeki en güçlü saldırı silahları yasaklarından birini imzaladık ve bundan gurur duyuyorum.” dedi.

Illinois Eyaleti Tüfek Birliğince yapılan yazılı açıklamada ise yeni yasanın eyalette silah sahibi 2,5 milyon kişiyi etkileyeceği, söz konusu yasanın iptali için mahkemeye başvurulacağı kaydedildi.

Yeni yasa, otomatik veya yarı otomatik saldırı silahlarının yanı sıra yüksek kapasiteli şarjörler ve seri ateş eden silahların satışını ve bulundurulmasını yasaklıyor.

Ülkede, Washington D.C. dahil olmak üzere Illinois’le birlikte 9 eyalette yarı veya tam otomatik saldırı silahlarının satışı ve bulundurulması yasaklandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde geçen yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Aynı gün saldırıdan sonra aracıyla kaçarken yakalanan 22 yaşındaki zanlı Robert E. Crimo’nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70’ten fazla atış yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

NEW YORK’TA MEVCUT SİLAH YASASI DEVAM EDECEK

Mahkeme, New York silah sahiplerinin yürürlükteki yasaya karşı acil durum talebini değerlendirerek reddetti.

Mahkemenin yayınladığı kararda, New York’ta Eylül 2022’de kabul edilen yeni silah yasasının “ciddi sorunlar” ortaya koyduğunu ancak bununla ilgili temyiz mahkemesinde devam eden süreçten dolayı mevcut uygulamaya müdahil olunmayacağı kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2022’de, Amerikalıların meşru müdafaa için toplum içinde ateşli silah taşıma hakkına sahip olduğunu belirterek, insanların ev dışında silah taşıma ruhsatı için özel bir ihtiyaç göstermelerini gerektiren New York yasasını geçersiz kılmıştı.

Kararın ardından, New York eyalet meclisi, silah yasasını yeniden düzenleyerek kimlerin tabanca taşıma ruhsatı alabileceğini büyük ölçüde genişletmiş ancak başvuru sahipleri için eğitim gerekliliklerini artırma ve öncesinde incelenmesi için sosyal medya hesaplarını paylaşma gibi şartlar getirmişti.

Yeni yasada ayrıca, ateşli silahların yasak olduğu okullar, oyun alanları, ibadet yerleri, eğlence mekanları, alkol servisi yapılan yerler ve Times Meydanı gibi uzun bir “hassas yerler” listesi oluşturulmuştu.

New York Valisi Kathy Hochul tarafından 1 Eylül 2022’de imzalanarak yürürlüğe giren yeni yasa hakkında 7 Eylül’de Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Glenn Suddaby tarafından bazı bölümleri anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle belirli hükümlerin uygulanmasını engelleyen ihtiyatı tedbir kararı çıkarılmıştı.

New York Valiliğinin Suddaby’ın kararını temyize götürmesi üzerine ABD 2. Temyiz Mahkemesi, dava hakkında incelemeyi sürdürürken bölge mahkemesi yargıcının hükmünü askıya almıştı.

Eyaletteki silah sahipleri de Temyiz Mahkemesinin askıya aldığı Suddaby’ın “yasanın bazı kısımlarını engelleyen kararının” dava devam ederken yürürlüğe girmesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye acil başvuruda bulunmuştu. (AA)