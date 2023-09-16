ABD’nin kayıp nükleer bombası… Çabalara rağmen bulunamıyor

ABD'de Soğuk Savaş'ın hız kazandığı dönemde iki savaş uçağının çarpışması sonrası denize düşen nükleer bomba, 65 yıldır ülkede endişelere yol açan bir sır.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin 1958’de Georgia eyaleti açıklarında düşen nükleer bombası 65 yıldır bulunamıyor.

Soğuk Savaş’ın hız kazandığı dönemde iki Air Force uçağı Georgia üzerinde çarpışmıştı ve bir tanesi Mark 15 termonükleer bombası taşıyordu. Uçak kaza sırasında bombayı Tybee Adası üzerinde bıraktıktan sonra iniş yapmayı başardı ancak bomba kayıplara karıştı.

Yıllardır süren araştırmalara rağmen bulunamayan bomba ABD’de tartışılan bir sır olmayı sürdürüyor. Bölgede zaman zaman radyoaktivite oranlarının yükselmesi ABD yönetiminde uzun süredir kaygı yaratıyor.

Okyanusun metrelerce altına gömüldüğü tahmin edilen bombayı bulmak için ABD Donanması defalarca dalgıçlarla deniz tabanında aramalar yaptı ancak bugüne kadar bombanın izine rastlanmadı.

‘ÇIKARMAK ÇOK RİSKLİ’

Birçok uzman ise bombanın kumun altında gömülü kalmasının daha güvenli olacağını vurguluyor. 2001 tarihli bir rapora göre bombayı bulma çalışmaları 5 milyon dolara mal olabilir ve bir sonuç çıkmayabilir. Ayrıca bombayı çıkarma çabaları sonucu patlama riski de endişe yaratıyor.

“1940’tan beri ABD Nükleer Silahlarının Maliyeti ve Sonuçları” isimli kitabın yazarı Stephen Schwartz, kayıp bombanın Soğuk Savaş’ın dünyayı nasıl büyük tehlikelerle karşı karşıya getirdiğinin göstergesi olduğunu belirtti. ABD ve Sovyetler Birliği’nin nükleer savaşın eşiğine geldiği dönemde savaş uçaklarının nükleer bombayla tatbikat yapması yaygın bir durumdu ancak bazı nükleer silahların kaybolduğu kazalar da yaşandı.

1958’deki kazada bombayı uçaktan atan pilot Howard Richardson, bir patlama yaşanmadığını bildirmişti. Richardson, bombayı denize bıraktığı için pişman olduğunu da söylemişti.

ABD ordusu, bombanın plütonyum kapsülü taşımaması nedeniyle patlama riski bulunmadığını açıklasa da farklı bilgiler, kayıp nükleer bombayla ilgili endişeleri günümüze kadar taşıyor.

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