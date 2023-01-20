ABD’nin Suriye’nin doğusundaki üssüne saldırı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne, insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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ABD güçlerinin Suriye’nin doğusundaki El-Tanıf bölgesindeki askeri üssüne, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarınca saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 5 insansız hava aracı, yerel saatle sabah 09.00 sularında, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine öncülük eden ABD’nin Suriye’nin doğusundaki Tanıf bölgesindeki askeri üssüne saldırdı.

İnsansız hava araçlarından 4’ü üs bölgesine ulaşmadan koalisyon güçlerince etkisiz hale getirildi ancak 5. aracın düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre üste yer alan bir bina hedef alındı. Hedef alınan binada hasar oluşurken zayiata ilişkin bilgi verilmedi.

İnsansız hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı henüz bilinmiyor. ABD öncülüğündeki koalisyondan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tanıf askeri üssü Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alıyor. Suriye’de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor. (AA)