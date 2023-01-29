ABD’yi ayağa kaldıran polis şiddetinde sıcak gelişme: Hepsi “Akrep Timi” üyesiymiş

George Floyd cinayetinden sonra ABD, polislerin sistematik ırkçı şiddetini tartışmaya devam ederken önceki gün Memphis'te bir grup polisin Tyre Nichols isimli Afro-Amerikan'ı öldüresiye dövdüğü görüntülerin ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı. Şiddet uygulayan polislerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD, George Floyd’un güpegündüz polisler tarafından öldürülmesinden sonra Memphis kentinde polis şiddeti yüzünden ölen Tyre Nichols için ayaklandı…

ABD’nin Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocak’ta dikkatsiz araç kullandığı için polis tarafından durdurulan ve siyahi polisler tarafından dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'ın olay anından görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde bir grup polis Nichols’u öldüresiye dövüyor. Kameralara yansıyan görüntülerde Afro-Amerikalı olan 5 polis memuru Nichols’un üzerine çullanarak saldırıyor ve şiddet uyguluyor. 29 yaşındaki adam daha sonra hastaneye kaldırılsa da 3 gün sonra 10 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Görüntülerin ortaya çıkması ABD’de infial yaratırken şiddet olayına karışan polis memurlarının hepsinin “SCORPION” (Türkçesi Akrep) ismi verilen özel bir timde görev aldığı ortaya çıktı. Memphis polis departmanı tarafından yapılan açıklamada bu ekibin 2021 yılında bölgede artan suçla mücadele etmek için kurulduğu belirtildi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’de yer alan haberde olaya karışan 5 polis memurunun görevden alındığı ve soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, SCORPION timinin ise dağıtıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Yapılacak en iyi şey bu birimi tamamen kapatmak olacaktı” denildi.

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