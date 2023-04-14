ABD’yi karıştıran ve Pentagon belgelerini sızdıran 21 yaşındaki genç böyle yakalandı

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden 21 yaşındaki Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira FBI tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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ABD, Savunma Bakanlığı’na ait gizli yazışma ve belgeleri sızdıran 21 yaşındaki Jack Teixerira’yı konuşuyor…

Geçen hafta internete sızdırıldığı fark edilen belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıkları ifşa olurken, gizli yazışmalarda Türkiye, İsrail, Mısır ve Güney Kore gibi ABD’nin müttefikleri ile ilgili bilgiler de ortaya çıkmıştı.

Fakat yapılan soruşturma sonrasında Pentagon’a ait gizli belge ve yazışmaları 21 yaşındaki Jack Teixerira’nın sızdırdığı kaydedildi.

Teixeira'nın gizli belgeleri, Thug Shaker Central isimli çevrim içi grupta, farklı ülkelerden çoğu 20-30 yaş arası 25 aktif üyeyle paylaştığı kaydedildi.

Habere göre, federal müfettişler, Teixeira'nın aylar öncesinden başlayarak söz konusu sohbet grubunun platformuna yüzlerce sayfalık istihbarat brifinglerini yüklediği ve grup üyelerine dünyadaki olaylardan haberdar olmanın önemi konusunda dersler verdiğini belirledi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı basın açıklamasında, “Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira'yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı” ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen gözaltı işleminin “olaysız şekilde” sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.

Garland, FBI'ya, Adalet Bakanlığı savcılarına ve Savunma Bakanlığına “davayla ilgili gayretli çalışmaları için” teşekkür ederken, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

İngiliz haber ajansı da ABD medyasına dayandırdığı haberde Teixeira’nın Dighton, Massachusetts’te bulunan evinde tutukladığını aktardı.

Teixeira, hizmet kayıtlarına göre Massachusetts’te bulunan Otis Ulusal Hava Muhafızları Üssü’nde astsubay olarak görev alıyordu. Ulusal Hava Muhafızları’na 2019 yılında katılmış olan Teixeira‘nın bir “Siber Ulaşım Sistemleri Yetkilisi” ya da bilişim uzmanı olarak çalıştığı ifade ediliyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık bir çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Daha önce, Pentagon'u sarsan sızıntılardan “endişelendiğini” ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Dublin ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, “Bildiğiniz gibi, istihbarat topluluğu ve Adalet Bakanlığı ile tam kapsamlı bir soruşturma sürüyor ve sonuca yaklaşıyorlar.” demişti. (AJANSLAR)

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