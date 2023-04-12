ABD’yi sarsan yangın! 2 bin kişi tahliye edilecek

ABD'nin Indiana eyaletinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle 2 bin kişinin tahliyesi için hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

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Wayne ilçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “zehirli gaz yaydığı ve günlerce yanması beklendiği” için Richmond kentindeki tesisin etrafında yaşayan bölge halkından ilk etapta 2 bin kişinin tahliye edilebileceği belirtildi.

Indiana Eyaleti İtfaiye Şefi Steve Jones basın toplantısında, tesiste yanan maddeler arasında plastiklerin de bulunduğunu, dün başlayan ve kilometrelerce uzağa yayılan siyah dumanın “kesinlikle zehirli” olduğunu söyledi.

TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Jones, yangın noktasından 800 metre mesafeye kadar olan bölge sakinleri için tahliye emri verildiğini, rüzgarın yönüne göre kararın değiştirilebileceğini kaydetti.

Richmond Belediye Başkanı Dave Snow, dün yaptığı basın toplantısında, tahliye için bekletilen otobüslerle bölge halkının sığınaklara taşınacağı bilgisini paylaşmıştı. (AA)

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