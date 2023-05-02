Açlık tarikatı lideri terör suçlamasıyla yargılanacak

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatını kaybetmesine yol açan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie, hakkındaki terör suçlamalarından ötürü başka bir mahkemeye sevk edildi.

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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Malindi Mahkemesi’nde hakim karşına çıkan Mackenzie ve suç ortaklarının dosyası, mahkemenin yetki alanı dışında olduğu gerekçesiyle kapatılarak, başka bir mahkemede yargılanmalarına karar verilen şüpheliler hakkındaki tutuklama kararı yenilendi.

Mahkeme, terör suçlularını yargılama yetkisi olmadığını ve şüphelilerin yeniden yargılama sürecinin başladığını açıkladı.

Öte yandan, bugün Mackenzie’nin eşi Rhoda Mumbua Maweu da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

100’den fazla kişinin ölümüne yol açan tarikata yönelik soruşturmanın genişletilmesi sonrası gözaltına alınan diğer bir papaz Ezekiel Odero’nun gözaltı süresi ise 7 gün daha uzatıldı.

BAZI İNSANLAR HAVASIZLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ölenlerin cesetlerine yönelik yapılan otopside bazı kişilerin, özellikle de çocukların nefes alamadıkları gerekçesiyle öldüğü belirlendi.

Arama çalışmaları sırasında kurtarılan 8 kişi hayatını kaybetmiş, tarikatta ölenlerin sayısı 109’a ulaşmıştı. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge’nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge’nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmıştı. (AA)

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