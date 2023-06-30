Ada halkına kâbus yaşatan yangının nedeni belli oldu
Ege'deki turistik Sisam Adası’nda bu sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ada halkına kâbus yaşattı. Yangının, yaşlı bir köylü kadının eşek arılarının yuvalarını yakmaya çalışırken alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmasıyla çıktığı belirlendi. Söndürme çalışmaları sürerken, yaşlı kadın gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi karşısındaki turistik Sisam (Samos) Adası'nda bu sabah saatlerinde makilik alanda çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Mytilinioi bölgesindeki stadyumun yakınındaki başlayan ve hızla yayılan yangına köylülerle birlikte 14 arazöz, 41 itfaiyeci ve üç helikopter ile müdahale edildi.
Bölgedeki şiddetli rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.
EŞEK ARISI YUVALARINI YAKMAK İSTEMİŞ
Zaman zaman köylerin içine kadar giren ve ada halkına kâbus yaşatan yangını, yaşlı bir köylü kadının, eşek arılarının yuvalarını yakmak isterken çıkardığı anlaşıldı. Yaşlı kadının gözaltına alındığı belirtildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, komşu adalardan da feribotlarla yardım istendiği öğrenildi.