Afganistan’da korkutan deprem

Son dönemde sık sık depremlerin yaşandığı Afganistan'da bugün korkutan bir deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’ın kuzeybatısındaki Herat bölgesinde bu sabah 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yine aynı bölgede 7 Ekim ve 12 Ekimde 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Afganistan Ofisi’nden yapılan açıklamada, ülkenin Herat bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

ICRC’ye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu sabah Afganistan’ın Herat bölgesinde üçüncü büyük deprem (6.4 büyüklüğünde) meydana geldi. İnsanların yaşadığı travma konusunda endişeliyiz. Bu yürek parçalayıcı bir durum. Yetkililere ve Afganistan Kızılayı’na yardımcı olmak için çalışıyoruz” denildi.