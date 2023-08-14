Afganistan’da otele bombalı saldırı
Afganistan'da bir otele düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü.
Afganistan’ın Host vilayetinde bir otele düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Host Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının Host’un merkezindeki Kari Zadran adındaki bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre bombalı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırı sırasında otelin içerisinde Pakistan Taliban’ı (TTP) üyelerinin bulunduğunu iddia etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)