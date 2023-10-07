Afganistan’daki depremde ölen ve yaralananların sayısı açıklandı

Afganistan'ın batısında art arda meydana gelen çok sayıda deprem sonrasında en az 15 kişinin öldüğü ve 40 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 6,3 büyüklüğünde kaydedildiğini ve ardından yaşanan depremlerin de Herat şehrinin 35 km kuzeybatısında meydana geldiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı’ndan Molla Jan Sayeq, rakamların Herat eyaletinin Zinda Jan ilçesinden gelen raporlara dayandığını söyledi.

Depremlerin Farah ve Badghis eyaletlerini de sarstığını, burada evlerde geniş çapta hasar olduğuna dair raporların geldiğini ancak can kaybına ilişkin henüz bir ayrıntının bulunmadığını sözlerine ekledi.

Ayrıca acil durum ekiplerinin ve gönüllülerinin Herat’a giderek mağdurlara yardım etmeye hazırlandığını açıklandı.

Bölge sakini Naseema, sarsıntıların Herat’ta paniğe neden olduğunu söyledi: “İnsanlar evlerini terk etti, hepimiz sokaklardayız” diye yazdı ve şehirde sarsıntıların devam ettiğini ekledi.

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