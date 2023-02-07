AFP: Suriye’de depremden faydalanan teröristler hapisten kaçtı

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynaklar, Türkiye-Suriye sınırındaki bir hapishanede depremi fırsat bilen en az 20 mahkumun kaçtığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Fransız haber ajansı AFP, Türkiye-Suriye sınırındaki bir hapishaneden en az 20 mahkumun kaçtığını duyurdu. Ajansa konuşan kaynaklar Türkiye-Suriye sınırına yakın Afrin’deki bir hapishaneden mahkumların kaçtığını duyurdu.

Depremin cezaevinde hasara sebep olduğu belirtilirken, bu kişilerin IŞİD üyesi olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Cezaevinde yaklaşık 200 mahkum olduğu ve bunların 1300’ünün IŞİD’li olduğu belirtilirken depremin cezaevinin duvar ve kapılarında hasara sebep olduğu da aktarıldı.

AFP’ye konuşan kaynaklar, “Mahkumlar isyan çıkardı ve cezaevinin bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirdi. Bunlardan yaklaşık 20’si kaçtı ve bunların IŞİD militanı olduğuna inanıyoruz” dedi.

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