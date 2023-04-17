Afrikalı liderler ara buluculuk için Sudan’a gidiyor

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, üç devlet başkanını ara buluculuk faaliyetinde bulunması için Sudan'a gönderecek.

Sozcu.com.tr

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Sudan gündemiyle toplanan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), üye ülkeleri Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerini, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için mümkün olan en kısa zamanda başkent Hartum’a gönderme kararı aldı.

Heyetin ne zaman yola çıkacağı bilinmezken başkentte çatışmalar halen sürüyor. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Sudan’a gideceğini duyurmuştu.

İNGİLTERE VE ABD’DEN ORTAK AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika ve Arap ülkeleri ile diğer paydaşlarla Sudan’da sivil yönetim için işbirliği içinde çalışacaklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Blinken ve Cleverly, Sudan’daki çatışmalara ilişkin ortak açıklamada bulundu. Açıklamada ifadelerine yer verilen Cleverly, İngiltere’nin Arap ülkeleriyle Sudan konusunda temasta olduğunu belirterek “Bir an önce şiddet olaylarına son verme ve sivil bir yönetime götürecek olan görüşmelere dönme çağrısını tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile milis güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki çatışmalarda en az 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. (AA)

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