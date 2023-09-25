Ağzında cesediyle sokağa inmişti… Timsah dehşetinin kurbanı belli oldu

Florida'da geçen hafta bir timsahın ağzında cesediyle dolaştığı kişinin kimliği tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Florida’yı şoka sokan timsah dehşetinin kurbanının 41 yaşındaki Sabrina Peckham olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde ağzında insan cesediyle sokakta dolaşan timsahı görenler büyük korku yaşamıştı.

4 metrelik timsah, Florida'nın Largo bölgesinde evlerin bulunduğu sokakta ağzında cansız bir insan bedeniyle görülmüştü. Polis tarafından öldürülen timsahla birlikte ağzındaki cansız erkek bedeni de kanaldan çıkarılmıştı.

Timsahın parçaladığı kişinin uzun süredir evsiz olan Peckham olduğu belirlendi. Kadının olaydan 3 ay önce bölgede timsahların da bulunduğu göl alanına izinsiz girmekten gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer kadının göldeki timsah tarafından öldürüldüğünü, daha sonra timsahın ağzında Peckham’ın kalıntılarıyla sokağa çıktığını düşünüyor. Timsahın kadının bedeninin bir kısmını da yediği ifade ediliyor.

Talihsiz kadının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Peckham’ın kızı sosyal medyada paylaştığı mesajda “Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmez” ifadelerini kullandı. Breauna Dorris, annesinin bazı haber organlarının yazdığı gibi göldeki timsahlarla uğraşmadığını, muhtemelen diğer evsizlerle birlikte yaşadığı yere giderken timsahın saldırısına uğradığını kaydetti.

Bazı basın kuruluşları, hırsızlık suçlarından daha önce hüküm giyen kadının önceki yıllarda da timsahların olduğu alana izinsiz girdiğini yazmıştı.