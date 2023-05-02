AİHM, Türk kökenli adaya ceza veren Bulgaristan’ı haksız buldu

AİHM Türk kökenli adayın seçim kampanyasında ana dilde konuşmasına ceza veren Sofya'yı mahkum etti.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) eski Başkanı Lütfü Ahmet Mestan, 2013'teki parlamento seçim kampanyasının açılışında ana dilinde konuştuğu için 2 bin leva para cezasına çaptırılmıştı.

Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk kökenli siyasetçinin seçim kampanyasında ana diliyle konuşmasına ceza veren Bulgaristan'ı mahkum etti. AİHM, Mestan'ın 2015 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayarak, Bulgaristan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM gerekçeli kararında, Bulgaristan'daki seçim yasasının adayların kampanya sırasında resmi dilin dışında bir kullanılmasını yasakladığı hatırlatılarak, bu uygulamanın “demokratik ve çoğulcu sisteme uygun olmadığı” uyarısı yapıldı.

Bulgaristan, karar gereği mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 4 bin 400 euro tazminat ödeyecek.

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