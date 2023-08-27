Akaryakıt istasyonunda arka arkaya patlamalar: Ölü ve yaralılar var

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda art arda 3 kez patlama meydana geldi.

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Patlamalar, başkent Bükreş’in kuzeybatısındaki Crevedia kasabasında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Romanya medyası, patlamalarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 58 kişinin de yaralandığını duyurdu. Vücutlarında yanıklar bulunan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

“SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Iohannis, “Bu akşam Romanya’yı yeni bir trajedi sarstı ve Crevedia’daki patlamalarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için derin üzüntü duyuyorum. Şu anda birinci önceliğimiz olaydan etkilenenlere gerekli tüm desteği sağlamak ve acil tedaviye erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bölgede durum istikrara kavuşur kavuşmaz, yasa ve yönetmeliklerin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek üzere süratle bir soruşturma başlatılmalıdır” dedi.

AB SİVİL SAVUNMA MEKANİZMASI DEVREYE GİRDİ

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Avrupa Birliği (AB) Sivil Savunma Mekanizmasının devreye girdiğini ifade ederek, durumu ağır olan 4 yaralının Avrupa’daki hastanelere nakil işlemlerinin başladığını belirtti.

Ciolacu, açıklamasında, “AB Sivil Savunma Mekanizması devreye sokuldu ve 4 yaralı, doktorları tarafından durumları stabil hale getirildikten hemen sonra Avrupa’daki hastanelere hızla nakledilecek” dedi.



Ciolacu ayrıca Bükreş’te bulunan Floreasca Hastanesi’ni ziyaret ederek yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldığını belirtti.

Ciolacu, “Crevedia’daki patlamalarda yaralanan hastaların durumunu görmek için Floreasca Hastanesi’ne gittim. Şu anda önceliğimiz insanların hayatlarını kurtarmak. Bu nedenle ilk hastalar Brüksel’deki askeri hastaneye nakledilecek” dedi.

ROMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI, NAKİL İŞLEMLERİNE BAŞLADI

Romanya Savunma Bakanlığından patlamalardan sonra dün gece yapılan açıklamada, “Acil Durumlar Departmanının talebi üzerine, Crevedia patlamasında ağır yaralanan hastaların nakli için bu gece Romanya Hava Kuvvetlerine bağlı bir görev organize edildi” denildi.