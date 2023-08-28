Akaryakıt istasyonundaki patlamalardan sonra net açıklama

Romanya'da ölümcül patlamaların ardından hükümet harekete geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Romanya’da Cumartesi akşamı başkent Bükreş yakınlarındaki Crevedia kasabasında bulunan bir akaryakıt istasyonunda art arda 3 patlama meydana gelmesinden sonra Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu incelemelerde bulundu.

Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı olaydan sonra Ciolacu, patlamadan etkilenenlerin ailelerini ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ciolacu, “Patlamadan etkilenen herkese destek olmak için Crevedia’ya gittim. Hasarı değerlendireceğiz ve hükümetin yedek fonundan destek sağlayacağız. Çok net olmak istiyorum; bu trajedinin doğrudan ya da dolaylı tüm suçluları, kim olduklarına ve hangi makamda bulunduklarına bakılmaksızın bedelini ödeyeceklerdir. Hukuk noktasından virgülüne kadar uygulanmalıdır. Yarından itibaren ülkedeki tüm akaryakıt istasyonları denetlenecek ve uygun olmayanlar anında kapatılacaktır. Mevzuat değişiklikleri gerekiyorsa, bunları bir kanun hükmünde kararname ile hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.