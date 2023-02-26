Akdeniz’de korkunç olay: Mültecilerin cansız bedeni kıyıya vurdu
Akdeniz'de kan donduran bir olay yaşandı... İtalyan medyasında yer alan haberlerde sahil bölgesi Steccato di Cutro'da 27 mültecinin cansız bedeninin kıyıda bulunduğu açıklandı.
İnsani krizin yaşandığı İtalya’nın Calabria bölgesinde bir trajedi yaşandı… İtalyan medyasında yer alan haberlerde 27 mültecinin cansız bedeninin sahil kasabası Steccato di Cutro sahillerinde bulunduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada mültecileri taşıyan geminin battıktan sonra çok sayıda mültecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer 3 kişinin cansız bedenine denizde ulaşırken 24 mültecinin ise cansız bedenlerinin kıyıda olduğunu duyurdu.
İtalyan haber ajansları gemide yaklaşık 100 kişinin olduğunu ve bunlardan yaklaşık 50’sinin kurtarıldığını da aktardı. İtalyan makamlar mültecilerin İran, Pakistan ve Afganistan’dan geldiğini de belirtti.