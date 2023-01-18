AKP’li vekilin sözleri diplomatik kriz çıkardı: Almanya Türkiye’ye nota verdi

Seçim sürecine girilirken Almanya'da seçmenle bir araya gelen AKP'li vekil Mustafa Açıkgöz'ün Neuss kentinde söylediği sözler Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çekti. Açıkgöz'ün sözleri üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, bakanlığa çağrıldı ve nota verildi.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’dan Türkiye'ye “seçim kampanyası” notası. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri'ne çağırarak, AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün, Neuss kentindeki ülkücü “Türk Federasyonu”na ait Yunus Emre Camii'nde yaptığı konuşma nedeniyle rahatsızlıklarını iletti.

Dışişleri, bundan sonra Almanya'da yapılacak seçim kampanyalarının önce kendileri tarafından onaylanacağını duyurdu.

“HER YERDE YOK EDECEĞİZ” DEMİŞTİ

Açıkgöz'ün camide yaptığı ve terör örgütleri PKK ile kanlı darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ'cüleri kastettiği, “Onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle orada bitirdik, dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları delikten çıkarıp yok edeceğiz” şeklindeki sözleri büyük sıkıntı yarattı.

Nevşehir milletvekili Açıkgöz, beş gün önce Neuss'taki Türk Federasyon'a ait camiye gitti. Orada yaptığı konuşma ise sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıkgöz Almanya’da yaptığı ziyaretleri kendi Twitter hesabından yayınladı. Türk Büyükelçi'ye, Almanya'nın duyduğu rahatsızlığın iletileceği ve “Almanya’daki Türk temsilciliklerin oyunu kuralına göre oynamaması durumunda sonuçlarının inceleneceğinin” vurgulanacağı belirtildi.

İki ülke arasında yaşanan bu gerilim sonrasında Almanya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Türk Büyükelçiliğini bu konuşma ile ilgili davet ettikleri belirtilerek, “Neuss'ta bir Türk milletvekilinin yaptığı gibi görüntüler tekrarlanmamalıdır. Kışkırtma ve nefret söyleminin Almanya'da yeri yoktur” denildi.

“SONUÇLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN”

Türkiye'de yaklaşan seçimlere de dikkat çekilen açıklamada, “Yurt dışı seçim kampanyası etkinliklerinin tarafımızdan önceden onaylanması gerektiğini açıkça belirttik. Eğer Türk temsilciler oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, bunun doğuracağı sonuçları mutlaka göz önünde bulundurmalıyız” denildi.

Köln Polisi Neuss Ülkü Ocakları’nda yaptığı konuşmada terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yönelik tehdit ve nefret ifadeleri kullanan AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün sözleriyle ilgili inceleme başlattı.

İlginizi Çekebilir Almanya'nın yeni savunma bakanı belli oldu

İlginizi Çekebilir Türkiye'deki seçimlerle ilgili ABD'den kapsamlı analiz: "İşte Erdoğan'ın taktikleri"