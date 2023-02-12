Al Jazeera, beklenen İstanbul depremini yazdı: ’20 milyon korku içinde’

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı giderek artarken, dünya basını Türkiye’ye yasa boğan deprem sonrasında İstanbul’da beklenen büyük depremi de mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de yıllardır büyüyen önemli bir endişeyi de yeniden gündemin merkezine yerleştirdi: Beklenen büyük İstanbul depremi.

Katar merkezli uluslararası Al Jazeera televizyonu, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin “Sıradaki biz miyiz?” diye soran İstanbullular arasında büyük korkuya yol açtığını yazdı. Deprem uzmanlarının yıllardır İstanbul'da büyük bir deprem beklediğine dikkat çeken Al Jazeera'ya konuşan İstanbullular da hayatlarından büyük endişe duyduklarını ifade etti.

İstanbul'da doğan ve büyüyen Ayşegül Rahvancı, yaklaşık 25 yıllık binada yaşadığını ve olası bir deprem nedeniyle büyük stres yaşadığını belirterek “Kiraları çok yüksek olduğu için daha yeni bir evde kalamam” dedi. Beyoğlu'nda 50 yıldan eski bir apartmanda yaşayan Zeynep Urs da “Daha yeni bir eve taşınmayı düşünürdüm ama makul fiyatlara bir ev bulmak şu anda çok zor” ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de yaşayan Uğur Kumtaş ise yaşadığı binaya güvendiğini ancak depreme başka bir yerde yakalanmaktan korktuğunu anlattı.

YAPI STOKUNUN YÜZDE 70’İ, 2000 ÖNCESİ YAPILDI

Haberde, 20 milyon nüfuslu İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin benzer şeyler hissettiğine, son depremlerin de kentte yaşayanların endişelerini artırdığına dikkat çekildi. Al Jazeera, resmi verilere göre İstanbul'da 2000 öncesi yapılan 817 bin bina bulunduğunu, bunun kentteki yapı stokunun yüzde 70'i olduğunu aktardı.

Katar televizyonuna konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, İstanbul depreminin kesin olduğunu kaydederek “Deprem bugün yaşansa bizim için sürpriz olmaz” diye konuştu. Son depremlerde yeni binaların da yıkıldığına dikkat çeken Ersoy, “Türkiye'de inşaat sektöründe yolsuzluk o kadar yüksek ki birçok usulsüzlük yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

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