Alman parlamento heyeti Tayvan’ı ziyaret etti

Almanya'da iktidar koalisyonunun ortağı Hür Demokratik Parti'den (FDP) bir grup milletvekili, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Sozcu.com.tr

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Tayvan ajansı CNA’nın haberine göre, Alman parlamentosu Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel öncülüğündeki parlamento heyeti, bu sabah Ada’ya ulaştı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetin 9-12 Ocak tarihlerini kapsayan ziyarette, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Başbakan Su Tseng-chang, Meclis Başkanı You Si-kun, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Wellington Koo ile görüşeceği belirtildi.

Dijital İşler Bakanlığı, Anakara ile İlişkiler Konseyi ve Tayvan’daki düşünce kuruluşları ile de temaslarda bulunacak heyet, Hsinchu Bilim Parkı’nı ve Ulusal İnsan Hakları Müzesi’ni ziyaret edecek. Grup, bu yıl Tayvan’ı ziyaret eden ilk Alman heyeti ve son 3 aydaki üçüncü parlamento heyeti oldu.

ADA ÇEVRESİNDE ASKERİ HAREKETLİLİK

Çin ordusu, heyetin ziyareti öncesinde Tayvan çevresi askeri tatbikat düzenlemişti. Çin Halk Kurtuluş Ordusundan (ÇHOK) yapılan açıklamada, tatbikatın, “dış güçler ile Tayvan bağımsızlık güçleri arasındaki işbirliğine karşı koymayı amaçladığı” ifade edilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Ada çevresinde Çin’e ait 57 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirmişti.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı hala devam ediyor.

Pekin, “tek Çin” ilkesini vurgulayarak, Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)