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Alman ve İngiliz savaş uçakları Rusya alarmıyla havalandı

Alman ve İngiliz savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarını engellediği bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:05 - 26 Nisan 2023 Güncellenme:
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Alman ve İngiliz savaş uçakları Rusya alarmıyla havalandı

Almanya Hava Kuvvetleri, üç Rus savaş uçağının, İngiliz Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Baltık Denizi semalarında engellendiğini duyurdu.

Almanya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Keşif uçakları engellendi. Alman ve İngiliz Eurofighter uçakları üç askeri uçağın tespit edilmesi sonucu harekete geçti. Rusya’ya ait iki Su-27 Flanker ve bir IL-20 Baltık Denizi üstünde uluslararası hava sahasında transponder sinyali olmadan uçmuştur” denildi.

Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihaz.

Almanya, NATO’nun Baltık Denizi komutasını bu ay başında İngiltere’ye devretmişti.

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