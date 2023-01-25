Alman yetkililer, Covid-19 paylaşımlarını sildirtti iddiası…

Alman hükümetinin Covid-19 salgınının başında sosyal medya üzerinden paylaşılan hatalı bilgileri sildirmek için sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldiği ileri sürüldü.

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Bild gazetesinin haberinde, hükümetin, Covid-19 kısıtlamalarını eleştiren ve salgın hakkında yanıltıcı bilgi veren paylaşımların silinmesini talep etmek amacıyla sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle toplantı yaptığı iddia edildi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı ve Basın Enformasyon Dairesinin, Google ve Facebook’un üst düzey temsilcileriyle gizli görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerde platformlarda gözlenen yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılması konusunun ele alındığı savunuldu.

“Hükümet, popüler olmayan corona görüşlerini sildi mi?” sorusu yöneltilen haberde, Almanya’da ifade özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanmasında federal hükümetin parmağının olup olmadığı sorgulandı.

İçişleri Bakanlığındaki toplantıya, dönemin hükümet sözcüsü ve Merkel’in sırdaşı olarak bilinen, bugün de Almanya’nın İsrail Büyükelçisi olan Steffen Seibert’ın katıldığı öne sürüldü.

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