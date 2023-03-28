Almanya 18 Leopard 2 A6 tankını teslim etti

Almanya, Ocak ayında Ukrayna'ya Leopard gönderme konusunda alınan karar kapsamında tankları teslim etti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Tankların cephede fark yaratacağına eminim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın resmi NATO sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Leopard 2 A6 tipi modern muharebe tankının Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz verildiği gibi 18 adet Alman Leopard 2 A6 muharebe tankı, mühimmat ve yedek parçalarıyla birlikte Ukrayna’ya ulaştı” denildi.

“BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, tankların teslimatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Leopard 2 A6 muharebe tanklarının cephede fark yaratacağına eminim. İsveç ve Portekiz ile birlikte bir muharebe grubuna yetecek kadar tank sağlama sözü verdik. Bu sözünü tutmak için Almanya, başlangıçta vaat ettiğinden 4 tank daha fazla tedarik etti. Bize güvenebilirsiniz” dedi.

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