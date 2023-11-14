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Almanya Başbakanı, Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Absürt

Berlin'e gitmeye ve Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti öncesinde tansiyonu gerecek bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:22 - 14 Kasım 2023 Güncellenme:
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Almanya Başbakanı, Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Absürt

Uluslararası kamuoyu İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ederken, Almanya ile Türkiye arasında ipleri gerecek bir açıklama Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan geldi…

Bu hafta Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmeye hazırlanan Erdoğan’ın İsrail’i faşizmle suçlamasına yönelik bir açıklama yapan Scholz, “İsrail bir demokrasi ülkesi ve insan haklarını ve uluslararası yasalara uyan bir ülke. Dolayısıyla İsrail hakkındaki suçlamalar absürt” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son, Eylül ayında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta İsrail’in meşruiyetini sorgulamış ve İsrail’i faşizmle suçlamıştı.

Erdoğan’ın bu hafta Scholz’la ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier’le görüşmesi  bekleniyor.

Kritik ziyaret öncesinde Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit dün bir açıklama yapmıştı. Hebestreit, “Almanya’nın her zaman uğraşacağı zorlu partnerleri olmuştu. Fakat bazı konularda ilerleme sağlamak için görüşmek önemli” demişti.

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