Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Ukrayna’daki siyasi, askeri ve insani durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Scholz'un Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya sarsılmaz dayanışmasını teyit ettiği belirtilen açıklamada, Alman hükümetinin 2022'de Ukrayna'ya 12 milyar avronun üzerinde destek verdiği, 2023'te de desteğin bu yönde devem edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Zelenskiy'nin de Rusya'nın kritik altyapıya yönelik son saldırıları hakkında bilgi verdiği ve Alman hükümetinin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası ve Marder tipi zırhlı muharebe araçları sağlayacağına ilişkin verdiği karardan dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Scholz ve Zelenskiy'nin yapıcı istişareleri sürdürmeyi ve yakın temasta kalmayı kararlaştırdığı kaydedildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

İlginizi Çekebilir Rusya ateşkes ilan etti! Ukrayna kabul etmedi