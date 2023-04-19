Almanya Cumhurbaşkanı, Nazi suçları için Polonya’dan af diledi

Polonya'yı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Varşova Gettosu Ayaklanması”nın 80. yılı kapsamında düzenlenen anma töreninde, “Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum” dedi.

Alman Nazi birliklerine karşı başlatılan ayaklanmanın yıl dönümünde konuşan Steinmeier, daveti için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya teşekkür etti. Steinmeier, Almanya’nın Cumhurbaşkanı olarak bu törene gelmenin gerekli ancak zor olduğunu belirterek, “Almanların burada işlediği korkunç suçlar beni derin bir utançla dolduruyor. Ama aynı zamanda bu anlaşmaya katılan ilk Alman Cumhurbaşkanı olarak şükran ve alçakgönüllülükle doluyum” ifadelerini kullandı.

Steinmeier, Almanların işgal altındaki Polonya’nın başkenti Varşova’da işlediği suçların hafızalarda daha geniş yer edinmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bugün burada olmak benim için çok önemli. Almanların sorumluluğumuzun ve misyonumuzun farkında olduğunu ve kabul ettiğimizi söylemek için buradayım. Almanya, Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattı. Almanlar insanlığa karşı bu suçu titizlikle planladı ve işledi. Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum. Polonya ve İsrail’deki birçok kişi, bu suçlara, kurşuna dizilen insanlara rağmen bize, Almanlara uzlaşma armağanını verdi. Bekleyemeyeceğimiz ve beklemeye hakkımız olmayan, tarif edilemeyecek kadar değerli bir hediye.”

‘BİR DAHA ASLA’

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Varşova’da 80 yıl önce yaşananların zorluğuna değinerek, Varşova’daki toplumun o dönem insanlığın hiç görmediği zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Herzog, ayaklanmadan 80 yıl sonra Almanya, İsrail ve Polonya cumhurbaşkanları olarak anma töreninde bir araya gelmelerinin çok anlamlı olduğunu ve akıllardaki ortak cümlenin, yeminin “bir daha asla” olduğunu ifade etti.

Naziler ve suç ortaklarının mutlak kötülükle hareket ettiğini dile getiren Herzog, yok oluş ve yıkımla karşı karşıya kalınan tarihi hatırlamak zorunda olduklarını, bunun Polonya ve İsrail arasındaki dostluğa da katkı sağladığını vurguladı. (AA)

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