Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sizin acınız bizim acımızdır

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara “Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır.” dedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye’den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Birçok insanın evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Birçoğu evlerini, eşyalarını kaybetti. Karda ve soğukta savunmasız durumda.” ifadesini kullandı.

Steinmeier, depremde hayatta kalanların, kaybettiklerinin yasını tuttuğunu belirterek, “Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz. Uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler görüyoruz. Ölen kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen bir baba görüyoruz.” diye konuştu.

“SİZİN ACINIZ BİZİM ACIMIZDIR”

Türkiye’de veya Suriye’de akrabaları ve arkadaşları olan Almanya’daki insanlara seslenen Steinmeier, şunları kaydetti:

“Şimdi Almanya'nın her yerinde yas tutan, ağlayan, umut eden ve korkan nicelerine; afet bölgesinde yardım edemeyecekleri için genellikle kendilerini güçsüz hisseden kişilere sesleniyorum. Bugün hepinize söylüyorum. Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Bugünlerde harap olmuş şehirlerde ve burada bizimle yardım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda yorulmadan çalışan o kadar çok kişi var. Yardım nakledenler, bağış toplayanlar veya kendileri bağışta bulunanlar, Türkiye ve Suriye’deki akrabaları felaketten etkilenen komşuların yanında olanlar. Ülkemiz adına kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim; Danke, teşekkürler ve Şükran!”

Steinmeier, Türkiye’de veya Suriye’de depremlerde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da onların dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!” şeklinde konuştu. (AA)

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