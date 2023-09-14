Almanya da Karabağ’daki seçimleri tanımadı

ABD’nin ardından Almanya da Karabağ'daki "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’ın bağımsızlığını ve 9 Eylül’de düzenlenen “cumhurbaşkanı seçimi”ni tanımadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Alman hükümeti Karabağ’ın bağımsızlığını ve yapılan seçimleri tanımıyor. Almanya, Avrupa Birliği ile beraber Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilafın kalıcı şekilde çözülmesi için çaba sarf ediyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin, Ermenistan ve Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğünü kabul ettiği belirtildi.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de “cumhurbaşkanı seçimi” düzenlemişti. Azerbaycan yönetimi sözde seçimi “ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket” olarak nitelendirerek kınamıştı. (AA)

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