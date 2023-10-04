Almanya köpek sahiplerinden bir yılda 414 milyon Euro topladı

Almanya'da belediyeler geçen yıl köpek vergisinden rekor gelir elde etti. Köpek vergisi gelirleri, 2022'de yüzde 3,3 artışla 414 milyon Euro'ya ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 414 milyon Euro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2021’e kıyasla yüzde 3,3 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Almanya’da köpek vergisinden elde edilen gelir, son 10 yılda önceki 10 yıla göre yüzde 44 arttı. 2012’de belediyeler 288 milyon Euro köpek vergisi toplamıştı.

Destatis açıklamasında, özellikle COVID-19 salgını sırasında daha fazla kişinin köpek sahibi olduğu belirtildi.

Ayrıca birçok belediyede, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın aynı zamanda evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtildi: “Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının da arttığı anlamına gelmiyor.”

Açıklamada “dört ayaklı bir arkadaşa” sahip olmanın aynı zamanda vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiğine dikkat çekilirken, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2022’de ortalama yüzde 11,8 arttığı bildirildi.

Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor. Ve Almanya’da köpek vergisi, her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

Almanya’da enflasyon geçen yıl yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçerken, ülkede evcil hayvan sahipleri, Ağustos 2023’te köpek ve kedi maması için bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 15,9 daha fazla ödemek zorunda kaldı. Veteriner hizmetleri de geçen yıla göre yüzde 27,2 arttı. (AA)

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