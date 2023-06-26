Almanya, Litvanya’ya kalıcı askeri birlikte gönderiyor
Almanya, Litvanya'ya asker gönderme planları içerisinde olduğunu duyurdu.
Almanya savunma bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın Litvanya’ya kalıcı güçlü bir tugay konuşlandırmaya hazır olduğunu açıkladı.
Pistorius Litvanya’ya düzenlediği ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, “(Konuşlandırma için) ön koşul, gerekli altyapı olan kışla, eğitim alanları ve depoların hazır olması” dedi.
Almanya, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için yaklaşık 1,000 askerden oluşan Litvanya’daki muharebe taburuna liderlik ediyor. Bir tugay birliği 5,000 askerden oluşuyor.