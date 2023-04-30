Almanya, Loto milyoneri Kürşat’a vatandaşlık vermedi

Almanya’da lotodan 10 milyon euro kazanan ve değerli emlaklar alan Kürşat Yıldırım’ın vatandaşlık başvurusu reddedildi. 30 yıldır Almanya’da yaşayan Yıldırım’a, "İki yıl üç aylık kesinleşmiş cezası“ nedeniyle ret cevabı geldi. Türk milyoner, çuval dolusu parası olsa da Alman vatandaşlığı alamadı.

Ali GÜLEN

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Afganistan, Suriye, Irak, İran, Somali gibi ülkelerden gelenler, “Uyum sağlama şartı olmaksızın“ Türk vatandaşı yapılıyorken Almanya da ülkesinde milyoner olduğu halde, “vatandaşlık için aranan şartları” yerine getirmeyene Alman vatandaşlığını vermiyor.

Geçen yıl eylül ayında lotodan yaklaşık 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım (42), Türkçeden daha iyi Almanca konuştuğu, Almanya'da milyonluk yatırımları olduğu halde Alman vatandaşlığını alamadı.

ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ OLAN UYUM

Alman vatandaşlık kanunu, kesinleşmiş cezası olanların, bir suç dosyası ya da ceza davası olanların, “ne kadar parası olursa olsun“ vatandaş yapılamayacağını öngörüyor. Yasa vatandaşlık için, ülkeye uyum sağlamak, dil bilmek, yardım almamak şartlarını getiriyor. Alman vatandaşlık yasası, „parayla vatandaşlık alınması ya da yatırım karşılığı vatandaşlık alınması“ gibi bir ayrıcalık da tanımıyor.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

12 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya gelen ve 30 yıldır Dortmund'da yaşayan Kürşat Yıldırım'ın 2021 yılında iki yıl üç ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş cezası nedeniyle Yıldırım, en az 10 yıl daha Alman vatandaşlığını alamayacak.

Almanya “Çiko“ lakaplı Kürşat Yıldırım'a, “Bu cezanın tamamlanması için 10 yıl geçmesi gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra, başka da suçun olmazsa vatandaşlığa başvurabilirsin“ dedi.

Kürşat Yıldırım'ın şu ana kadar, kazandığı paranın yarısından fazlasını harcadığı belirtiliyor. Çeşitli yatırımlar yapan Yıldırım'ın buralardan para kazanıp kazanamadığı henüz bilinmiyor.

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