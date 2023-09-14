Almanya, Türk iş gücüne kapıları açtı: 60 bin kaloriferci aranıyor

Bir süredir kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyan ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden genç yetenekleri çekmek için bir dizi düzenleme yapan Almanya, yeni bir alan için Türk iş gücü ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Ali GÜLEN

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Almanya’da yeni ısınma sistemleri ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye geçişle ilgili yasa meclisten geçti. Buna göre kademeli olarak 2026'dan sonra evlerde kullanılan fosil ya da gaz türevi ısınma modellerinin yüzde 65'i yenilebilir enerjiden olacak.

Bunun için de, evlere ısı pompası ve güneş paneli destekli sistemler kurulacak. Yani, tüm ısıtma sistemleri, borular, banyolar, kaloriferler değişecek. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de 2023 yılına kadar yeni 60 bin sucu ve kaloriferci gerekecek.

AYLIĞI 2500 EURO'YU BULACAK

Daha önce Nitelikli Göç Yasası da meclisten geçmişti. Türkiye'de bu konuda meslek eğitimi olanlar, yetkili olanlar, bunu kanıtlarlarsa, bu yönde iş yapan firmayla anlaşma yapıp Almanya'ya gelebilecek.

Bu kişilerin en az A2 düzeyinde Almanca bilmesi bir şart olarak öne çıkıyor. Kalorifer ve su tesisatçısı çalışanı ya da kalfasına saatte en az 20 Euro ödenecek.

Almanya’da çalışmaya başlayan kişilerin aylık maaşları ise 2500 Euro'yu bulacak. Usta ya da şirket sahipleri içinse üst sınır yok.

MESLEKİ EĞİTİMİ OLMAYANLAR DA KABUL EDİLECEK

Almanya'da bu mesleği öğrenmek için 3.5 yıllık bir meslek eğitimi süreci gerekiyor. Ancak, bu alanda işçi olmak için bu da şart değil.

Örneğin işten biraz anlıyorsanız, yetki belgesi olan bir su ve kalorifer tesisatçısının yanında iş bulmak mümkün oluyor. Sadece yetki gerektiren işler için firmanın onayı gerekiyor.

Almanya'da şu anda bu işleri yapan yaklaşık 50 bin Alman şirketi bulunuyor ve onlardan randevu bile alabilmek büyük bir mesele.

Çünkü şu anda bile talebe yetişemiyorlar. 2024 yılından sonra yılda 500 bin sistemin, yeni haliyle devreye alınacağı düşünüldüğündü, Türkiye'den bu alanda gelmek isteyenlere tüm kapıların açık olduğu görülüyor.

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