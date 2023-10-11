Almanya ve Fransa’da Filistin’e destek gösterilerine izin yok
Almanya'da Filistin’e destek gösterisi yapmak isteyenlere izin verilmezken Fransa’da polis protestoculara biber gazı ile müdahalede bulundu.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi yapmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı.
Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı’nda toplanan bir grup, Filistin’e destek vermek amacıyla izinsiz gösteri yapmak istedi.
Yoğun güvenlik önlemi alan polis, araçlardan anons yaparak grubun dağılmasını talep etti. Polisin çağrısına uymayan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, Filistin’e dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilerin yasaklandığı belirtildi.
LYON'DA MÜDAHALE
Fransa’nın Lyon kentinde de Filistin'e destek eylemi yapmak isteyenlere biber gazıyla müdahale edildi.
Valilik, Lyon’da Filistin’e destek gösterisini “kamu düzeni bozma riski olduğu” gerekçesiyle yasaklamıştı.
BRÜKSEL'DE ENGEL YOK
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir grup kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.
Filistin bayrakları, Gazze’deki bombardımana dair görseller, hayatını kaybeden çocuklar ve gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, ‘Filistin’e Özgürlük’ sloganları attı. (AA)