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Almanya’da aşırı sağcı polisler görevden alındı

Almanya'da aralarında Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un iki korumasının da bulunduğu 4 polis, "aşırı sağcı" oldukları şüphesiyle görevden uzaklaştırıldı.

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Almanya’da aşırı sağcı polisler görevden alındı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Saksonya Anhalt Eyalet Kriminal Dairesine bağlı 4 polis memuru hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Aşırı sağcı sohbet gruplarında aktif oldukları tespit edilen polislerin görevden alındığı belirtildi.

Söz konusu polislerden ikisinin, Eyalet Başbakanı Haseloff’un korumaları olduğu kaydedildi.

Dört polis memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. (AA)

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