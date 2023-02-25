Almanya’da binlerce kişi Rusya ile müzakere talebiyle toplandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın son bulması için Moskova yönetimiyle müzakere yürütülmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

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Tarihi Brandenburg Kapısı önünde Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht ve gazeteci-yazar Alice Schwarzer'in çağırısıyla toplanan binlerce kişi, Rusya ile barış müzakeresi yapılması ve Alman hükümetinin Ukrayna’ya daha fazla silah vermemesi çağrısında bulundu.

Üzerinde “Barışı destekleyin, silahların verilmesini durdurun, NATO'ya hayır”, “Barış isteyen silah satmaz” ve “Silah yerine diploması” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Ukrayna'ya daha fazla silah verilmesini desteklediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock aleyhine slogan attı.

Milletvekili Wagenknecht gösteride yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya silah sağlanmasını eleştirerek, “Verilen her silah dünya savaşı tehlikesini artırıyor.” dedi.

İki tarafı da müzakere yapmaya çağıran Wagenknecht, Ukrayna’daki korkunç acıların ve ölümlerin son bulması gerektiğini ifade etti.

Wagenknecht gösteriye katılanlara teşekkür ederek, bunun yeni ve güçlü bir barış hareketinin başlangıcı olduğunu savundu.

“DOĞAYA KARŞI SAVAŞ YAPILIYOR”

Göstericilerden Roland Schmidt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış tehdit altında olduğu için gösteriye katıldığını belirterek, “Doğaya karşı da (savaş) yapılıyor. Tüm hayvanlar ölüyor. Toprak da hava da tahrip ediliyor. İnsanlar tahrip ediyor. Bu, tahribatın zirvesidir.” dedi.

Savaşın son bulması için müzakerelerin yapılmasını isteyen Schmidt, “Biz konuşabiliriz. İhtilafı sadece konuşmakla çözebiliriz. Herkesin kendi görüşü var. Bunu kabul etmek lazım, onaylamak değil. Ancak dinlemek ve argümanları söylemeye hazır olmak lazım.” diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alan Berlin polisi gösteriye en az 10 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, aralarında AfD Saksonya Eyalet Teşkilatı Başkanı Jörg Urban’ın da bulunduğu çok sayıda partilinin gösteriye katıldığını bildirdi.

Sarah Wagenknecht ve Alice Schwarzer, “Barış için Manifesto” başlığı altında Ukrayna’ya silah verilmesinin durdurulması ve savaşın sona ermesi için Rusya ile müzakereler başlatılması talebiyle çevrim içi imza kampanyası başlatmıştı. İmza kampanyasına katılanların sayısı 25 Şubat itibarıyla 650 bini geçti. (AA)

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