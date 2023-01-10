Almanya’da çevre aktivistleri ile polis arasında arbede

Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketi RWE'yi protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde “linyit köyü” olarak bilinen Lützerath’da gösteri yapan çevre aktivistleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, örgütlenerek yığınak yapan ve ağaç evlerde yaşayan çevre aktivistlerinin köyün dışında kurduğu barikatları kaldırarak köyün merkezine ilerlemeye başladı. Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketi RWE’yi protesto eden göstericilerin, bölgeden çıkarılması için alınan karara direneceklerini açıklayan yüzlerce göstericinin, polisi ve iş makinalarını engellemek amacıyla barikatlar yapıp hendekler kazdığı, kendilerini ağaçlara zincirlediği, ulaşılması zor olan ağaçların tepelerine baraka evler yaptığı gözlendi.

Polis ile yerlerini terk etmek istemeyen göstericiler arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşanmaya başladı. Çevreyi korumanın suç olmadığını savunan göstericiler, polisin sert tavrını eleştirdi.

Dış bölgelerdeki barikatları kaldıran polisin gün içinde ya da yarın, köyün içine girmesiyle olayların büyüyebileceği belirtiliyor.

Lützerath köyünde, linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath’daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savundu. (AA)