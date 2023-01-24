Almanya’da çevre örgütü hükümete dava açtı

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND), hükümeti iklim koruma hedeflerini görmezden gelmekle suçladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND), iklim koruma hedeflerini görmezden gelip ulaşım ve binalarda etkili önlemler almayarak iklim değerleri hedeflerine ulaşamadığı gerekçesiyle Alman hükümetine dava açtı.

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, BUND’un, Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, hükümetin İklim Koruma Yasası’nda öngörülen değerleri uygulaması talep edildi. BUND Başkanı Olaf Bandt, hükümetin iklim koruma hedeflerini görmezden gelmesini ve ulaşım ve binalarda etkili önlemler almayı reddetmesini izlemeye devam edemeyeceklerini belirtti.

Bandt, “Şu anda ihtiyaç duyulan şey, iklimin korunmasına yönelik etkili tedbirlerin alınması için siyasi bir karar alınmasıdır. Olaf Scholz hükümeti siyasi olarak bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyorsa, yasal olarak bunu yapmakla yükümlü olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Almanya, 1990’lardaki seviyelere oranla toplamda yüzde 40 sera gazı azaltma hedefine son 3 yıldır ulaşamıyordu. (AA)